Festivalterras De Façade: Succes in een uithoek van de stad: ‘Een pilsje en drie keer een knaak voor de muziek’

Bossche introduc­tie­we­ken gaan door, maar op hét hoogtepunt is het nog maanden wachten

18 augustus DEN BOSCH - Duizenden jongeren beginnen komend schooljaar aan hun studentenleven in Den Bosch. Vanaf volgende week beginnen de introductieweken van de opleidingen in de stad, maar net als vorig jaar hebben ze te maken met beperkende coronamaatregelen. Het hoogtepunt van deze weken, het INTRO Festival Den Bosch, is in ieder geval al verzet naar later dit jaar.