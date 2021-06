Fietsen langs de Romeinen aan de Maas

‘Tijdelijke stand­plaats visboer en pizzawagen Engelen zorgt voor levensge­vaar­lij­ke situaties’

9 juni DEN BOSCH - Enkele omwonenden in Engelen vinden dat de in februari verplaatste viskraam en pizzawagen bij de Plus op de tijdelijke plek aan de Leunweg waar ze nu mogen staan, te veel overlast veroorzaken. Dat bleek woensdagavond tijdens een zitting van de adviescommissie voor bezwaarschriften in Den Bosch.