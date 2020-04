Fietsenzaak Kemps uit Korenbrugstraat: ‘Steeds moeilijker te bereiken tussen de cafés’

DEN BOSCH - Tussen de cafés van de Bossche Korenbrugstraat is fietsenzaak Kemps Bike Totaal al tientallen jaren een vreemde eend in de bijt. Eigenaar Rick Kemps ontvlucht de horeca-drukte naar een groter pand op de hoek Boschveldweg-Koninginnenlaan. ,,Klanten konden onze zaak steeds moeilijker bereiken.’’

Vlak voor de corona-crisis was eigenaar Kemps ‘mega-blij’ met de verhuizing die voor de jaarwisseling achter de rug moet zijn. Maar door de coronacrisis kelderde de omzet met veertig procent en ging hij zich zorgen maken. ,,Sinds een poosje trekt het aardig aan en ben ik weer enthousiast’’, zegt Kemps.

Flinke uitbreidingen

Zijn vader Jan begon bijna zestig jaar geleden met een fietsenzaak in de nabij gelegen Kruisstraat. Door ruimtetekort verhuisde de zaak in 1970 naar de Korenbrugstraat. Ondanks flinke uitbreidingen is ook nu ruimtetekort een belangrijke reden om te verhuizen. ,,Nu beschikken we in totaal over zo’n 400 vierkante meter. Dat zijn er straks ongeveer 200 vierkante meter meer’’, zegt Kemps.

Het ‘nieuwe’ pand op de hoek Boschvelweg-Koninginnenlaan krijgt volgens Kemps een ander aanzien. ,,Het moet een warme sfeer krijgen met stalen schappen die zorgen voor een industriële uitstraling. We gaan de winkel niet volproppen met fietsen. Het huidige aantal fietsen wordt wat ruimer opgestald. We boffen met hoge plafonds. Ook kunnen de klanten vanuit de winkel door een glazen wand in de werkplaats kijken alsof het een open keuken is. We hebben dadelijk twee werkplekken extra.’’

Volledig scherm Kemps gaat zich vestigen in dit pand op de hoek Boschveldweg-Koninginnenlaan. © Marc Brink/BD

Aparte loods

Kemps beschikt straks in het pand waar call center Ad Hoc was gevestigd ook over een aparte loods om de reparatiefietsen en tweedehandsfietsen te stallen. Sinds jaar en dag staan er nu vaak veel fietsen voor de zaak op straat. En daar is het normaal gesproken behoorlijk druk met aanloop van de horecabedrijven. ,,Vooral op zomerse dagen is het druk in deze buurt. Cafébezoekers zitten op de terrassen. En dat is geen enkel probleem. Maar vaak staan grote groepen op straat. Dat maakt het voor klanten lastig om de winkel te bereiken. Ook de bevoorrading van de horecabedrijven met biertransporten en groothandels maakt de bereikbaarheid een paar keer per week lastig.’’