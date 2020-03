Fietser krijgt veel meer ruimte om fiets te stallen bij station Rosmalen

Mondkapjes voor agenten in gebieden met coronabe­smet­tin­gen

14:58 DEN BOSCH - De politie beschermt zich extra tegen het coronavirus. Teams van de regionale eenheid Brabant Oost, die werkzaam zijn in gebieden waar coronabesmettingen zijn vastgesteld, hebben sinds kort extra beschermingsmiddelen in de surveillance-auto's gekregen. ,,De politie neemt passende maatregelen en we volgen de richtlijnen van het RIVM’’, aldus een woordvoerder van de politie die niet wenst te zeggen of mondkapjes beschikbaar zijn gesteld.