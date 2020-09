Fietser met spoed naar het ziekenhuis na botsing in Den Bosch

Wethouder veegt alle bezwaren over theater van tafel: ‘Grote en afwijkende gebouwen horen bij binnenstad’

4 september DEN BOSCH - Te hoog, te veel te verwachten herrie en te kolossaal voor de historische omgeving. De kritiek op het ontwerp voor het nieuwe Theater aan de Parade is niet mals. Toch veegt Den Bosch talloze officiële bezwaren van tafel. ,,We hebben in overleg met omwonenden een paar zaken aangepast. Maar dit plan is het’’, reageert wethouder Van Olden.