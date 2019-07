Fietsers de dupe van afsluiting fietspad bij N65 Helvoirt

Op vlucht­strook rijden door oranje lampje; mag dat?

16:32 DEN BOSCH - Met de auto over de vluchtstrook rijden. Daar moet je een goede reden voor hebben. Want er dreigt een boete van 380 euro. Kantonrechter Scheele heeft al veel verklaringen gehoord van mensen die daar onderuit proberen te komen. Zijn een oranje waarschuwingslampje in de auto of een op de weg liggende gekantelde tankauto een goed excuus?