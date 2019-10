‘Fietsers in gevaar door onverlichte wegen in polders bij Rosmalen

Toch geen schorsing voor FC Den Bosch-verdediger Leo Väisänen, rode kaart gesepo­neerd

14:00 De rode kaart die FC Den Bosch-verdediger Leo Väisänen dinsdag kreeg in het verloren bekerduel met IJsselmeervogels (3-0) is geseponeerd. Dat betekent dat de Fin geen schorsing krijgt en dat hij vrijdagavond gewoon mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.