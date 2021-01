Fietsersbond tevreden met toekomstige Van Berckelstraat: ‘Je moet je zegeningen tellen’

De belangrijke straat richting het centrum van Den Bosch wordt een fietsstraat mét een middenstrook die loopt van de brug over de Aa tot óver de Kasterensbrug over de Zuid-Willemsvaart. Om de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen wordt de fietsstraat tot over de Kasterensbrug doorgetrokken en zo ook ingericht.

Dat betekent ook dat auto’s en vrachtverkeer niet meer over de brug mogen en kunnen. Alleen de bus is te gast in de Van Berckelstraat, zoals sinds de zomer met de tijdelijke opstelling met betonblokken ook al het geval is. Op de tijdelijke opstelling is de afgelopen maanden veel kritiek geweest. Fietsers botsen met regelmaat tegen de betonblokken aan en eerder werden klappaaltjes door bussen aan gort gereden.

Volledig scherm De Rückertbrug naar de Van Berckelstraat toe blijft open voor autoverkeer. © Gemeente Den Bosch

‘De beste optie’

Fietsersbond 's-Hertogenbosch is in ieder geval tevreden met het definitieve ontwerp. ,,Het is de beste optie", aldus voorzitter Peter van Doremalen. ,,Zeker als je weet dat er scenario's op tafel lagen waarbij de auto tóch over de Van Berckelstraat mocht gaan. En dat was nou juist niet de bedoeling.” Al sinds de begin jaren negentig streed de bond voor het weren van de auto uit de straat. ,,Met een fietsstraat zoals in het definitieve ontwerp is het véél helderder dan nu met de tijdelijke opstelling. Het nodigt minder uit om snel met de auto doorheen te rijden.”

Volledig scherm De afzetting bij de Van Berckelstraat in Den Bosch zoals het nu is. © Roel van der Aa

Camera's

Ondanks de tevredenheid zijn er tóch wat kanttekeningen. ,,We hadden graag camera's gezien waardoor automobilisten bekeurd worden die over de straat rijden", zegt Van Doremalen. ,,En we moeten ook nog ervaren hoe het gaat met de bussen. Blijven zij daadwerkelijk achter de fietsers? Maar ik wil niet te veel klagen, soms moet je ook je zegeningen tellen.”

Volledig scherm De inrichting van de Van Berckelstraat in Den Bosch als fietsstraat wordt doorgetrokken tot over de Kasterensbrug. © Gemeente Den Bosch