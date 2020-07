Fietsersbond trekt aan bel over ‘onveilige’ Kanaalboulevard: ‘Dit is niet wat het zijn moet’

Nog geen drie weken geleden werd het heringerichte stukje Zuid-Willemsvaart feestelijk geopend. Met fietssuggestiestroken en wegversmallingen moet doorgaand verkeer ontmoedigd worden en wil de gemeente de snelheid uit de straat halen. Daarentegen moet er door de eerder genoemde stroken én bredere trottoirs meer ruimte komen voor fietsers en wandelaars.

Vooralsnog blijkt de herinrichting niet het gewenste effect te hebben. Door de wegversmallingen wijken wachtende auto's uit naar de fietsstroken, waardoor fietsers in de remmen moeten knijpen. En wanneer het 's avonds rustig is, rijden auto's volgens omwonenden nog steeds met hoge snelheden over de Zuid-Willemsvaart.

‘Inrichting past niet bij drukte’

Peter van Doremalen, voorzitter van Fietsersbond 's-Hertogenbosch, is niet tevreden. ,,De inrichting van de straat past niet bij de drukte", zegt hij. ,,Fietsers moeten op het fietspad achter auto's wachten tot ze door de versmallingen zijn. En de eindpunten van de straat zijn héél krap. Eigenlijk is daar niet genoeg ruimte voor de auto's, zeker bij de Hinthamerbrug. Dit is niet wat het zijn moet.”

Het had volgens Van Doremalen anders gekund: ,,We hadden graag eenrichtingsverkeer op dit stuk gezien. Eigenlijk zou je de hele ring aan moeten pakken. Dit is één schakel, maar er zijn er veel meer.”

‘Eerst helemaal geen ruimte voor fietsers’

Voor wethouder Ufuk Kâhya zijn het geen onbekende geluiden, maar hij stelt dat de situatie op de Zuid-Willemsvaart wel degelijk is verbeterd. Het is volgens hem ook een kwestie is van wennen. ,,Eerst wás er niet eens een fietssuggestiestrook", zegt hij. ,,Het was een recht stuk asfalt waar het niet duidelijk was of er fietsers mochten komen, dat leidde tot gevaarlijke situaties.”

Volledig scherm De Kanaalboulevard langs de Zuid-Willemsvaart is volgens de Fietsersbond druk en gevaarlijk. © copyright Marc Bolsius

Wel zegt de wethouder dat de situatie ‘niet ideaal’ is. ,,De ruimte van de weg geeft zo zijn beperkingen. Daarin moet je werken. Het liefst hadden we de fietspaden los van de weg gemaakt, maar die ruimte is er nou eenmaal niet.” Kâhya geeft aan dat de bouwwerkzaamheden rondom de straat niet in het voordeel werken van de Kanaalboulevard. Hij vraagt om geduld. ,,De straat is nu een paar weken open. Ik wacht liever anderhalve maand voordat ik mijn finale oordeel geef.”