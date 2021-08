Fietskelder onder Schapenmarkt? Gemeente waarschuwt voor hoge kosten om het veilig te doen

World of Dinos blijft langer in Brabanthal­len: ‘Alle verwachtin­gen overtrof­fen’

23 augustus DEN BOSCH – World of Dinos, de grootste reizende dino-expo van Europa, blijft een week langer in de Bossche Brabanthallen. ,,De belangstelling is immens’’, zegt woordvoerder Mike Leegwater over de tentoonstelling die tot en met 3 september is te bezoeken.