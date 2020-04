Fietsklemmen van 50.000 euro afgeschaft: Te weinig animo en te vaak stuk

DEN BOSCH - Haperende elektronische sloten en te weinig belangstelling voor de speciale fietsklemmen die de gemeente heeft aangeschaft. Het systeem met de naam Lock ‘n Go werd voor zo’n 50.000 euro geplaatst bij winkelcentrum de Helftheuvelpassage, de Rompertpassage, winkelcentrum Maaspoort en Vreeburg (Rosmalen). ,,Het is doodgebloed.’’

Na amper tien jaar is het einde verhaal voor zo’n 100 klemmen die vlakbij gewone fietsstallingen staan. Of het een mislukking is? Dat hoor je een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.

Steeds meer storingen

Volgens hem is samen met de winkeliersverenigingen geconstateerd dat er een ‘laag gebruik’ is. En waren steeds meer storingen. ,,De fabrikant ziet niets in aanpassing of vernieuwing van de techniek. En dat leidt tot de gezamenlijke conclusie om ermee te stoppen.’’

,,Het was een mooi boek, maar het is nu dicht, zoals dat geldt voor meerdere leveranciers van fietssystemen. Het is en blijft een lastige markt.’’ Dat zegt Bart van Hussen over het systeem Lock ‘n Go dat hij aan Den Bosch en andere gemeenten verkocht. Met een gratis pasje open en sluit je apparaat waarin je het fietsframe klemvast stalt. Hiermee zou je het fietsdieven moeilijk moeten maken.

400 pasjes

Het is onduidelijk of dat is gelukt nadat eind 2010 de klemmen werden geïnstalleerd bij de Bossche winkelcentra. Wel is meer bekend over de belangstelling. Een woordvoerder van Lock ‘n Go zei begin 2011 in het Brabants Dagblad dat er zo’n 400 pasjes waren uitgegeven. ,,We zien aan de gebruikersstatistieken dat de Lock ‘n Go-fietsstallingen op dit moment naar tevredenheid gebruikt worden. Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van de stallingen. Maar het is een nieuw systeem en mensen moeten daar in het begin aan wennen’’, aldus de woordvoerder destijds.

Volledig scherm Bord met de mededeling dat Lock 'n Go is afgeschaft. © Marc Brink/BD

Hoogtijdagen in 2013 en 2014

Met speciale promotieteams werd bij de winkelcentra geprobeerd om het gebruik van de klemmen te stimuleren. ,,De hoogtijdagen waren in 2013 en 2014’’, blikt een woordvoerder van de gemeente nu terug zonder cijfers te noemen.

Hij zegt geen idee te hebben waarom er onvoldoende animo is voor deze klemmen. Van Hussen, die het systeem aan Den Bosch verkocht, verwijst naar het bedrijf Vconsyst dat volgens hem het product in 2016 heeft overgenomen. Vconsyst-directeur Edward Rosendaal zegt slechts het onderhoud te hebben overgenomen en bij hem is ‘geen toename van meldingen of storingen bekend’).

Afwijkend formaat

Hij hoeft niet meer rekenen op storingsklachten vanuit Den Bosch. Want de gemeente heeft de stekker eruit getrokken. Gery de Bruin, voorzitter van winkeliersvereniging De Helftheuvelpassage, kan wel raden waarom het verkeerd is afgelopen met het systeem dat eind 2010 feestelijk werd gestart bij ‘zijn’ centrum. ,,Wij moesten al snel geregeld met een speciaal pasje mensen helpen die hun fiets er niet meer in of uit konden krijgen. Het slot haperde nogal eens’’, zegt de Bruin.

Volgens hem kwam het ook steeds vaker voor dat fietsframes met een afwijkend formaat niet in de klemmen passen. ,,Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. En die pasten er niet in. Zo is het doodgebloed’’, zegt De Bruin.

Gewone fietsklemmen