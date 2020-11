Fietsster ernstig gewond na botsing met auto in Den Bosch

DEN BOSCH - Een fietsster is woensdagochtend rond 11.00 uur ernstig gewond geraakt nadat zij met een auto in botsing was gekomen op de Boksheuvelstraat in Den Bosch. Ze is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd.