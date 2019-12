Fijne traditie in Den Bosch: saamhorigheid tijdens kerstviering op Orthen

De kring rond de vrijwel voltallige harmonie, die zoals gebruikelijk pal vóór Fort Orthen positie heeft gekozen, wordt alsmaar dikker en dikker. Terwijl de onoverdekte 'concertzaal' langzaam volstroomt, concentreren Harte van Osch, Johan Jonkergouw en Jantien Hovestad zich op het uitdelen van zowel warme als koude chocomelk en uiteraard de glühwein.

,,Met dit zachte weer had een lekker koud pilsje ook makkelijk gekund", merkt een omstander terloops op. Even later, onmiddellijk nadat de klokken van de naburige San Salvatorkerk hebben geluid, klinkt de kristalheldere stem Brettney Brekelmans. En ja, de alom gewaardeerde Patrick Kuis die naast haar staat, lijkt haar vocaal te ondersteunen.

Hertoginnen

Maar het is iets dat -zeker van een afstandje- nauwelijks hoorbaar is. Vervolgens komen drie 'hertoginnen' met een verlicht diadeem in actie: Isabel van Berkel, Monique van der Ven en Suzanne van Ravenstein. De eerste is afkomstig uit De Herven, de tweede uit Engelen, de derde uit De Ketsheuvel. Het trio beeldt het kerstverhaal, dat evenals in voorafgaande jaren geschreven is door oud-pastor Adri Bosch, vol overtuiging uit. De drie zijn -hoe kan het ook anders- op zoek naar het 'kindeke'. Iedere hertogin heeft een cadeautje bij zich; een daarvan is een zak met bier, bestemd voor hovenier Martin Schuurmans die zich ontfermd heeft over de aankleding van het terrein.

Volledig scherm Ad van der Aa (fagot) is bijna zestig jaar lid van de Orthense Harmonie © Chris Korsten

Onder de harmonieleden bevinden zich meerdere personen die binnenkort een groots jubileum te vieren hebben. Zo maken Henk en Adri Broekhof al bijna een halve eeuw deel uit van het muzikale gezelschap. Ad van der Aa spant ondanks zijn 67 lentes echter de kroon met zijn aanstaande diamanten jubileum. ,,Ik was er dus al vroeg bij", reageert hij kort na afloop van het concert. ,,De eerste 35 jaar heb ik hobo gespeeld, daarna was ik toe aan iets anders. Sindsdien is de fagot m'n grote vriend", onderstreept Van der Aa, naar z'n zeggen "een Orthenaar in hart en nieren".

Genieten

De tien jaar oudere Jan de Groot, niet te verwarren met zijn bekende naamgenoot, heeft als toehoorder enorm genoten van de happenning. ,,Wat je op een avond als deze vooral voelt, is de saamhorigheid met andere Orthenaren. Dit stadsdeel, dat zich moeilijk laat omschrijven, lijkt misschien nog wel het meeste op een dorp met enige stadsallure. Orthen geldt voor mij als één geheel, Links of Rechts maakt geen moer uit. Nee, dat nummer van Snollebollekes is evenmin aan mij besteed", aldus De Groot.

Twee uur later trekt een deel van de harmonie kriskras door de wijk om bij diverse haltes (waaronder enkele verzorgingstehuizen) de melodieuze klanken van Stille Nacht met de duisternis te vermengen. Het is evenals het kerstconcert een jaarlijks terugkerende traditie. Menig Orthenaar ervaart de waarneming van de klanken als het begin van de kerst, zeggen ingewijden. Onderweg manifesteert zich nog een derde traditie: Mieke Bok die alle muzikanten een hart onder de riem steekt door ze in haar huis te verwelkomen met dampende erwten- en tomatensoep.