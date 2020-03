File op A2 Den Bosch richting Eindhoven na ongeluk; weg is nu weer vrij

Overleden automobi­lis­te in Bossche parkeerga­ra­ge is Helvoirtse kunstena­res Marianne Bremers

14:56 DEN BOSCH/HELVOIRT - De vrouw die zondagavond is overleden in de parkeergarage Sint-Jan in Den Bosch is de Helvoirtse kunstenares Marianne Bremers. Zij werd onwel in haar auto. Marianne Bremers is 76 jaar oud geworden.