Filmcafé van stichting SOLOS ontvangt onder anderen locatiemanager Benjamin Hendriks (‘Penoza’)

Nederzet­ting uit de IJzertijd ontdekt in Den Hoek Helvoirt

13:51 HELVOIRT - In het Helvoirtse Den Hoek woonden rond 100 jaar voor Christus al mensen. Deze periode heet de Late IJzertijd, tussen 2100 en 2000 jaar geleden. Deze mensen waren boeren die woonden in boerderijen met op het erf een waterput en graanschuurtjes. Het zijn de voorlopige bevindingen uit een lopend archeologisch onderzoek in opdracht van de gemeente Haaren, uitgevoerd door BAAC uit Den Bosch.