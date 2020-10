Filmende ramptoeristen tonen onverklaarbaar gedrag in Den Bosch: ‘Het is te zot voor woorden’

'Dichtbij proberen te komen om maar te zien wat er aan de hand is. Waarom???', vraagt Marc de Wit zich op Twitter af. De Bossche wijkagent geloofde deze ochtend zijn eigen ogen niet. ,,Meerdere mensen maakten foto's en filmpjes, sommigen probeerden zelfs onder het afzetlint door te kruipen om het stoffelijk overschot te zien", laat De Wit daarna in een persoonlijke reactie weten. ,,Te zot voor woorden dat wij er mensen op aan moeten spreken dat dit niet normaal is.”

Eerder pleitten CDA, PvdA en Groenlinks in een initiatiefsvoorstel voor een boete van 21.000 euro of zelfs celstraf als omstanders foto’s of filmpjes online zetten van een ongeluk. Met zo’n wet moeten mensen die kwetsbaar, hulpbehoevend of overleden in de openbare ruimte liggen, beter worden beschermd.

Quote Te zot voor woorden dat wij er mensen op aan moeten spreken dat dit niet normaal is Wijkagent Marc de Wit

Zo ging het in 2018 al eens mis, toen 45 'snelwegfilmers’ een ernstig ongeval op de A58 filmden. De filmpjes en foto's wel of niet online geslingerd: zij konden rekenen op een boete van 230 persoon. Ook in Veghel was het, vorig jaar, raak. Daar maakten veertig automobilisten zich schuldig aan ongewenst filmgedrag. Zij kregen ieder een bekeuring van 240 euro opgelegd.

Wegjagen

In Den Bosch wisten agenten de filmende mensen uiteindelijk weg te jagen. ,,We kregen ze verbaal weggestuurd door ze er op te wijzen dat ze niet sporen.” Problematisch is het zeker, vindt De Wit. ,,Maar gelukkig vertrokken de mensen meteen, toen we ze op hun gedrag aanspraken.”