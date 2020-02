Filmkennis op de proef gesteld; Dial Q Filmquiz keert terug in De Verkadefabriek

Met twee halve liters bier en vier tequila shots achter het stuur tegen meisje rijden

12 februari DEN BOSCH - ,,Het was erger afgelopen als het meisje een halve meter meer opzij had gestaan.’’ Dat zegt de officier van justitie tegen een 39-jarige Bossche automobilist. De man stond woensdag terecht omdat hij in juli vorig jaar onder invloed van alcohol in zijn woonplaats achteruitrijdend tegen de heup van een meisje was gebotst.