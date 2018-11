Filmmaker Broeksteeg doet nu klussen in hardstyle-scene waar hij drie jaar geleden nog van droomde

Rood is werk, groen is vakantie. Van Amerika tot Australië staan er prikkertjes op de grote wereldkaart aan de wand in het kantoor van Stan Broeksteeg (23) in Rosmalen. ,,Sommige waren gecombineerde klussen zoals China, Japan en Thailand.’’ De kaart vertelt het verhaal van een even vlugge als spectaculaire opmars in de hardstyle-scene. Bij dit elektronische muziekgenre - dat raakvlakken vertoont met hardcore-muziek - ligt het gemiddelde tempo rond de 150 beats per minuut. ,,Er zit zoveel energie in hardstyle-muziek. Dat spreekt me aan.’’