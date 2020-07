Filmmaker daagt Baudet voor de rechter om geweldpleging bij demonstratie op Parade in Den Bosch

EBI Vught raakt vol, meer ruimte nodig om zware jongens van elkaar te kunnen scheiden

6:41 VUGHT - Het aantal zware jongens en langgestraften uit de categorie Holleeder en Taghi in de EBI in Vught groeit gestaag. Omdat er weinig ruimte meer is om ‘vriendjes’ of juist ‘vijanden’ van elkaar te scheiden, is een tweede EBI noodzakelijk, volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).