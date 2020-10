Finale van Make me a model; Wordt Coen Janssen (12) uit Vught het gezicht NIK&NIK?

Bossche avontuur­tjes op de Markt, bij de Arena en in de Kruiskamp in een boek met 'vreemde vogel’

27 oktober DEN BOSCH - Hoe kan iemand laten merken dat hij of zij blij is om in Den Bosch te wonen? De ene schreeuwt het van de daken, de ander laat dat niet zo blijken. André van den Bogaert (71) doet het op zijn eigen manier. Hij schreef het boek De Memoires Van Jodocus Wielewaal waarin de stad en het Brabantse dialect een prominente rol hebben.