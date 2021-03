Fine is een honderd kilo zware zeeleeuw en heeft staar; door oogspecialist Chantal van Schaik kan hij weer zien

Man (32) aangehou­den voor overval op tankstati­on Den Bosch

18 maart DEN BOSCH - Een 32-jarige man is aangehouden op verdenking van een overval vorig jaar op een Shell-benzinestation aan de Gestelseweg in Den Bosch. Tijdens zijn aanhouding spuugde en hoestte de verdachte politiemedewerkers in het gezicht en gaf aan besmet te zijn met corona. Beide politiemedewerkers hebben aangifte gedaan.