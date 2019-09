Fit blijven kost Bossche ouderen extra geld; verzekeraars vergoeden ineens niet meer

Bosschenaar Ad Hellings maakte het recent mee. Zijn vrouw Annie gymt al een jaar of tien één ochtend in de week in de Brede Bossche School Haren Donk en Reit. De bewegingslessen werden onder de noemer Meer bewegen voor Ouderen jarenlang georganiseerd door Vivent, in samenspraak met de afdeling 'S-Port van de gemeente en Van Neysnel.



Maar met ingang van dit jaar is Vivent gestopt en heeft de gemeente de organisatie overgenomen en de bewegingsactiviteiten een nieuwe naam gegeven: Beweeg u fit. ,,Ik kreeg onlangs de acceptgiro binnen voor de kwartaalbetaling. Ik heb die weer ingediend bij mijn ziekenfonds VGZ”, zegt Ad Hellings. ,,Maar daar kreeg ik te horen dat het niet meer wordt vergoed. Omdat de gemeente geen zorginstelling is, in tegenstelling tot Vivent. Daar werd ik toch wel heel boos over.”