‘Fit, gezond en thuis vindt het goed’, Paul van der Krabben ook na 43 jaar Bossche politiek weer lijsttrekker

De 76-jarige Van der Krabben is het op één na langstzittende raadslid in Brabant. Hij begon in september 1978 voor het CDA in de Bossche gemeenteraad. Bertus Kemmeren zit voor de lokale partij Gemeentebelangen sinds januari 1976 in de gemeenteraad van Loon op Zand. Het is nog niet bekend of Kemmeren er ook nog een periode aan vastplakt.