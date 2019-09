Fit worden kost Bossche ouderen extra geld

Klep van veerpont schiet los als Bossche raadslid Eva Eigenhuij­sen (VVD) er net op staat: ‘Gelukkig had ik geen afspraken’

2 september DEN BOSCH - De klep van de veerpont tussen Alphen (Gelderland) en Oijen is maandagmiddag losgeschoten, terwijl er net vijf automobilisten op stonden. Daarbij stond ook Eva Eigenhuijsen, gemeenteraadslid van de Bossche VVD. ,,Gelukkig scheen het zonnetje en had ik geen afspraken, want we moesten een tijd wachten tot we aan land kwamen.”