Flatbewoners Zuid worden een beetje choreografen: ‘Een leuk initiatief in deze moeilijke tijd’

Hoe kunnen ouderen in coronatijd deel blijven uitmaken van het culturele leven? Het netwerk Lange Leve...! in Den Bosch organiseert samen met bewoners een coronaproof programma met diverse kunstvormen.

Deze maand is de aftrap op Zuid, waar relatief veel ouderen wonen. Op een grasveldje aan de Zuiderparkweg tussen twee flatgebouwen in schijnt deze zaterdag een groepje jonge vrouwen naar iets op zoek te zijn. ,,Naar ordinaire hondendrollen. We gaan hier oefenen voor een zéér exclusieve dansvoorstelling; dan is het wel zo handig dat het veld schoon is", weet choreograaf Nana van Moergestel. Samen met haar collega Neel Brans stippelt ze de grote lijnen uit.

Quote Het plan is dat onze dansers tijdens de uitvoering een telefoonge­sprek voeren met enkele bewoners, wat direct van invloed kan zijn op de dans Neel Brans, Choreograaf

De twee, afkomstig uit Breda, hebben jaren geleden de 'broedplaats' Dansnest opgezet. Ze duiken overal op, waarbij onder meer in overleg met wijkraden bepaalde stadsdelen worden uitgekozen om zogeheten Dansvisites tot stand te brengen. Dat is ook nu gebeurd. Het duo heeft vier professionele dansers meegebracht.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Dansoptreden van Dansnest aan de Zuiderparkweg. © Roel van der Aa

Intimiteit

,,Deze georganiseerde dansvoorstelling moet een co-creatie worden tussen onze dansers én de bewoners. We proberen binnen dit kader een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre je op afstand een vorm van intimiteit kunt bewerkstelligen, zonder elkaar aan te raken. Met de puzzelstukken gaan we vervolgens aan de slag. Aan de bewoners later deze maand de eer om vanaf hun eigen balkon de boel verder in te kleuren", legt Brans uit.

,,Het plan is dat onze dansers tijdens de uitvoering een telefoongesprek voeren met enkele bewoners, wat direct van invloed kan zijn op de dans. Tevens mogen ze aanwijzingen geven. Zo kruipen ze in de huid van choreograaf. Een voorwaarde om het open werkproces te doen slagen is uiteraard dat de techniek op orde is. Trompettist Jeroen Doomernik zal muzikaal bijspringen."

Even later stuiven de dansers spatgelijk over het veldje, een teken dat ze al goed op elkaar zijn 'ingedanst'. Er volgen typische off balance-momenten, afgewisseld met high kicks - grand battements in vakjargon.

Quote Een leuk initiatief in deze moeilijke tijd met alle beperkin­gen Henny Peperkamp, Bewoner

Leuk initiatief

Meerdere bewoners, al dan niet letterlijk verscholen achter de geraniums, zijn getuige van de exercitie. ,,Een leuk initiatief in deze moeilijke tijd met alle beperkingen", reageert de vitaal ogende Henny Peperkamp, tachtig lentes jong. ,,Mogelijk ben ik straks een van de bellers. Welke dans me het meest aanspreekt? Ik denk de tango. Dus wie weet zie je wat Zuid-Amerikaanse passie terug in het eindresultaat." Ze onderstreept het in de stad naar haar zin te hebben. ,,Maar", voegt ze eraan toe, ,,de waarde van kunst en cultuur is en blijft óók voor ouderen cruciaal."