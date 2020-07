Flessen wijn en bekertjes slingeren door Casinotuin, sloten van stoeltjes vernield

Bossche­naar maakt nachtelijk ritje op gestolen graafmachi­ne

9:58 Een bewoner van het ’s-Landswerf in Rotterdam-Kralingen zag vanmorgen een wel heel apart tafereel in zijn straat. Een 41-jarige Bosschenaar was om 4.30 uur aan het slijpen bij een bestelbusje, waarop de alerte bewoner 112 belde. Ondertussen ging de man ervandoor in een gestolen graafmachine. Na een korte achtervolging is hij aangehouden.