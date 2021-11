Flinke belangstelling in Vught voor intocht-wandeling van Sinterklaas: ‘De afstand was nog niet de krul van mijn staf’

Het was zondagmiddag tussen 12.30 uur en pakweg 13.30 uur flink druk tijdens de aangepaste intocht van Sinterklaas en roetveegpieten in Vught. Mensen tuurden in onder meer de Kerkstraat en de Kloosterstraat naar de rode mijter van de goedheiligman. ,,Ik heb superveel moeten boksen”, aldus Sint na afloop in het raadhuis. ,,Vorig jaar was er geen intocht. Ik denk dat de kinderen mij dit jaar weer eens in het echt wilden zien.”