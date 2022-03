Flinke belangstelling voor gratis compost bij milieustation Treurenburg in Den Bosch: ‘Gft-afval raakt steeds meer vervuild’

Dat ‘gratis’ niet tegen dovemansoren is gezegd bleek weer eens. 214 particulieren ‘pikten’ dit weekend een ‘graantje’ mee van het organisch materiaal uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). De berg; een kleine 70 ton compost, grof omgerekend zo’n 140 duizend huis-, tuin- en keukenkruiwagens, is maar net genoeg. Ruben Bleekendaal laat voor de zekerheid nog 20 ton extra compost uit Uden aanrukken, maar die blijkt uiteindelijk niet nodig. ,,De extra compostlading was vooral om vanmiddag teleurstelling te voorkomen”, legt de teamleider van onder meer milieustations in Den Bosch en Rosmalen uit. ,,Het is mooi weer, mensen hebben er zin in. Gaan of zijn deze dagen lekker aan de slag in hun (moes)tuintjes. Compost is behoorlijk prijzig. Dit is een mooi initiatief. En mooi meegenomen toch?”