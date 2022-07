Flinke vertraging voor foodmarket met wereldkeukens in Den Bosch: ‘Het is vervelend’

De ene tweede plek is de andere niet voor Bossche schermer Tristan Tulen

Een paar weken geleden stond Tristan Tulen met een brede lach op zijn gezicht op het EK-podium in Antalya met een zilveren medaille om zijn nek, zondagmiddag was de Bossche degenschermer een stuk minder enthousiast over zijn tweede plek bij het NK in De Maaspoort.

10 juli