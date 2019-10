Flying high in the urban sky: skateboarders laten zich zien in Den Bosch

,,Wat een spektakel! Maar je kunt ook gerust zeggen: die waaghalzen zijn compleet van de pot gerukt”, reageert een toeschouwer die z’n ogen nauwelijks kan geloven. Om de haverklap schieten riders op hun plank vanaf een hoogte van circa vier meter vervaarlijk naar beneden, in de kom van de berkenhouten vert oftewel half-pipe. Als amper een tel later de ‘kale heuvel’ aan de overkant is bereikt, wordt in veel gevallen een trick ingezet. Dat die er zijn in allerlei vormen en maten bewijzen de deelnemers, afkomstig uit een tiental landen. In zowel de Pro-Am- als de Masterklasse(40+) krijgen ze voldoende tijd hun vliegende kunsten te demonstreren. Drievoudig nationaal kampioen Lars Stout(30) haalt ze een voor een uit de kast. Een opvallende truc is The Good Buddy, een invert met een hoge moeilijkheidsgraad waarbij de goedlachse Rotterdammer een fractie van een seconde een biddende roofvogel imiteert. ,,Daarmee scoor je punten. Je kunt hem ook uitvoeren met één voet van de plank; die beheers ik óók. Meestal probeer ik de valrisico’s wat te beperken. Niet dat ik bang ben voor blessures. Nee, wanneer je een schijtluis bent, kun je beter een potje gaan knikkeren. Maar áls je valt, is je beurt voorbij en stagneert de score”, legt Stout kort na zijn acrobatische oefening uit.