FNV: Bossche mantelzorgers verdienen meer dan fooi die ze nu krijgen

Vakbond FNV legt gemeenten in het land eens in de twee jaar langs de meetlat van welzijnsbeleid. De FNV concludeert dat Den Bosch op een aantal onderdelen vooruitgang heeft geboekt. Zo is de wachttijd voor een bijstandsuitkering bijna gehalveerd. Moesten inwoners daar in 2016 gemiddeld nog 47 dagen op wachten, nu nog maar 27 dagen. Bovendien lopen mensen met een bijstandsuitkering minder kans op een boete. De gemeente staat nu toe dat zij 1200 euro per jaar mogen bijverdienen.