FNV: ‘Medewerkers industriële wasserij in Den Bosch voeren week lang actie voor goede cao en loonsverhoging’

Even lekker onthaasten in de tuin van stadskloos­ter San Damiano

13:03 DEN BOSCH - Velen leiden ondanks de crisis een druk bestaan. De chaos uit je hoofd bannen en even lekker onthaasten in de tuin van stadsklooster San Damiano, het kan als remedie dienen in deze tijd van extremen. De oase van rust, gelegen midden in de stad, is de komende tijd eens per maand toegankelijk voor bezoekers.