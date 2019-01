Fontys Den Bosch heeft in toekomst weer een stembureau

Mishande­ling met slagroom­spuit: ‘Er was zoveel adrenaline, ik wist even niet wat ik deed’

13:58 DEN BOSCH - In politiedossiers zie je de meest uiteenlopende foto’s. Maar een afbeelding van een met bloed besmeurde slagroomspuit is toch apart. Politierechter Donkersloot kreeg ermee te maken tijdens het voorbereiden van een zaak waarbij een 20-jarige man uit Helmond ervan werd verdacht een plaatsgenoot te hebben mishandeld. De verdachte gaf bij zijn aanhouding toe dat hij had geslagen. En tijdens een rechtszitting woensdag in Den Bosch mocht hij uitleggen waarom.