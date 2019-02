Fontys Hogescholen scoort bovengemiddeld

Fontys Hogescholen verwelkomde in het afgelopen jaar 12.190 nieuwe studenten. In totaal volgen nu 43.650 studenten een opleiding bij Fontys.

,,Groei is mooi, maar nooit een doel op zich”, zegt Nienke Meijer, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. ,,Het is fijn dat mensen graag bij ons willen komen studeren, het is nog veel fijner als die studenten zich hier vervolgens ook thuis voelen en zich bij ons ontwikkelen tot professionals die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Daar ligt onze verantwoordelijkheid.”