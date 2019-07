Foodtruckfestival Foodstock schrapt edities in Den Bosch en Oisterwijk: ‘Resultaten vallen dit jaar tegen’

Di 23 jul. Foodtruckfestival Foodstock heeft de laatste edities van het festival geschrapt, waaronder één op de Petterlaarse Schans in Den Bosch en op de Lind in Oisterwijk.

Door Bart Gotink

Tot nu toe hebben de eerdere edities dit seizoen (onder meer in Tilburg, Eindhoven, Sittard, en Helmond) ‘niet gebracht waar de organisatie op had gehoopt', zo staat in een persbericht. ,,Voor het eerst sinds de start van Foodstock in 2015 zien we een grote omzetdaling in alle edities", zeg Davy Versfeld van organisator FT Productions daarin. Hoe groot de omzetdaling is, wil Robert Gilsing, eveneens van FT Productions, telefonisch niet kwijt.

‘Concept is overal bekend’

Om een bepaalde kwaliteit in aanbod van eten en randprogrammering te bieden, is een bepaalde omzet noodzakelijk, stelt Versfeld verder. ,,Op dit moment worden deze niet behaald waardoor wij niet de kwaliteit kunnen bieden waar wij voor staan als Foodstock en waardoor het niet verantwoord is om door te gaan met deze evenementen op dit moment”. Daarom is de editie in Den Bosch (26 tot en met 28 juli) en in Oisterwijk (30 augustus tot en met 1 september) dus geschrapt.

Foodstock wil in 2020 terugkomen, en daarom wil FT Prodcutions nu eerst uitgebreid evalueren waar de omzetdaling door komt, zegt Gilsing. ,,We gaan daar met alle betrokke partijen naar kijken.” De groei in het aantal foodtruckfestivals afgelopen jaren zal daarbij een rol spelen. ,,Het concept is inderdaad inmiddels overal heel bekend. We moeten onderzoeken hoe we ons daarin kunnen onderscheiden.”

28 foodtrucks

De organisatie stelt zelf dat ze na de start in 2015 met één editie in Eindhoven, inmiddels zijn gegroeid naar gemiddeld twaalf edities per jaar en ruim 150.000 bezoekers. Deze zomer zouden er oorspronkelijk dertien edities van het festival komen. Eerder al werd echter ook besloten om de edities Heerlen en Oosterhout te annuleren. Daarnaast is ook de editie in Lelystad nu geschrapt. Vorig jaar stonden er nog 28 foodtrucks op de Pettelaarse Schans.