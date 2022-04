Fors gestegen bouwprijzen domper voor voetbalclub Vught; nieuwe accommodatie ruim zes ton duurder

‘Och jongen, wat vind ik dat fijn!’ Opvang Oekraïners met een groot hart in een monumen­taal pand in hartje stad

DEN BOSCH - De twintig vluchtelingen uit Oekraïne die over enkele weken in het monumentale pand aan de Kruisstraat/Karrenstraat in Den Bosch trekken, mogen hun handen dichtknijpen. Mooi wonen op een prachtige plek. Het tekent de onbaatzuchtigheid van ondernemer Geertje Cousin.

