Fort Crevecoeur op lijst zeven meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa: ‘Behouden voor verder verval’

VIDEO Auto belandt in het water in Rosmalen: man klimt zelf uit voertuig

ROSMALEN - Een auto is zondagavond rond 21.55 uur in het water terechtgekomen aan de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. De bestuurder kon zelf uit zijn voertuig komen maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.

28 maart