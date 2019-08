Fort Isabella Vught: nieuwe ‘mini-samenleving’

21-jarige man uit Drunen mishandeld na avond stappen in Den Bosch

11 augustus DEN BOSCH - Bij een vechtpartij vannacht in de Karrenstraat in Den Bosch is een 21-jarige man uit Drunen mishandeld door een 21-jarige dronken man uit Rossum. Hij moest naar het ziekenhuis om te worden behandeld aan zijn verwondingen.