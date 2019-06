Fortnite en WK voetbal bij WK handboogschieten in Den Bosch

DEN BOSCH - Er werd gisteren op de Parade geen echte pijl geschoten bij het WK handboogschieten in Den Bosch. Toch stroomde een deel van de hoofdtribune in de avond vol. Honderden jonge fans van Djuncan wilden wel eens zien wat de YouTube-ster allemaal kan bij de game Fortnite.

De enige pijlen en bogen werden gisteravond dus virtueel op een groot scherm gebruikt in het populaire computerspel. “Het is volgens mij een nieuwe ‘Boom Bow’”, weet de 8-jarige Stephan uit Berlicum. “De pijlen exploderen als je iemand raakt.”

Tijdens de show gaat er een ‘Catchbox’ rond. Kinderen die de blauwe kubus vangen, mogen een vraag stellen aan de vlogger, op YouTube goed voor bijna 300 duizend volgers. “Wat is je favoriete wapen in Fortnite”, vraagt één van de fans. “De gouden star”, antwoordt Djuncan. “Meestal ben ik niet zo sterk met pijl en boog, al heb ik het wapen vandaag behoorlijk wat keren gebruikt”, zegt hij achteraf.”

Op de tribune ontstaat een generatiekloof.

“Wat is een skin”, verzucht moeder Desiree van der Lans uit Den Bosch. “Ik heb een nieuw modern woordenboek nodig. Weet je wat leuk is? Ze zitten vandaag buiten in een computerspel. Toch anders dan op een slaapkamer.” Een opa vergezelt zijn kleinzoon. Hij maakt met zijn hand een vraagteken in de lucht. Zijn gezicht spreekt boekdelen.

Een vrouw die anoniem wil blijven, ziet haar zoontje genieten. “Fantastisch dat kinderen op deze manier een beetje bij het WK handboogschieten worden betrokken”, zegt ze. “Hier zit onze nieuwe generatie. De held van 2019 op het scherm is een beetje onze Robin Hood van toen. Kinderen vinden elkaar tegenwoordig op computers. Vroeger schoot Wilhelm Tell een appel van het hoofd van zijn zoon. Nu dragen de computerhelden een skin.”

In de middag is de hoofdtribune een stuk minder gevuld. Een kleine honderd mensen zien de oranje voetbalvrouwen nipt met 1 - 0 van Nieuw Zeeland winnen.

“Samen voetbal kijken is gezellig. Ik had het wel drukker verwacht”, zegt WK-vrijwilliger Marcel Danz. “Ik vraag me af of er in Den Bosch genoeg reclame voor dit evenement is gemaakt. Goed dat er rondom het WK handboog allerlei andere activiteiten in de stad zijn. Anders staan die tribunes leeg. Evenementen als de Formule 1 auto van Max Verstappen, het voetbal of de show donderdag met de Edwin Evers Band wekken extra interesse. Mensen pakken ongemerkt iets van het WK handboogschieten mee.”

Vienna Veldhuijsen en Ibrahim El Issaoui uit Den Bosch hebben ook voetbal gekeken. “Er is niet altijd iets te doen in de stad”, aldus Vienna. “Leuk dat er deze periode veel evenementen zijn.”

Ibrahim gaat dit weekeinde misschien naar de handboogfinales op de Parade kijken. “Het is niet zo’n grote sport in Nederland”, zegt hij. “Mensen zien vandaag dat het gezellig is. Die komen mogelijk terug.”