Foto's en video | Metershoge vlammen en rookwolk van brand bij AVI Den Bosch in wijde omgeving te zien

Tony van der Meulen heeft het niet op de Russen: ‘Ze zijn niet te vertrouwen’

10 oktober DEN BOSCH - Trouwe lezers van zijn columns kennen de angst die Tony van der Meulen koestert voor -bijtgrage- honden. Maar in zijn nieuwe boek Russenangst geeft de Bossche Fries ruimschoots baan aan een andere vrees: die voor de Russen. ,,Het is niet zo dat ik ’s nachts in mijn bed lig te zweten, maar we doen nu wel heel makkelijk over die enge dictatuur.”