Fotokunst in corona-quarantaine: met je blote kont in het gras á la Degas

Wegdromen in je eigen fantasiewereld. Als je al geconfronteerd wordt met de coronaquarantaine, dan is kunst nog één van de meeste bevredigende vluchtheuvels. Voor kunstenares en Bossche nachtburgemeester Lidwien van Noorden (64) was de coronaperiode een eyeopener. De afgelopen maanden sloeg Van Noorden een nieuwe artistieke weg in met haar project Tic Head Island.

Boekpresentatie

Zo presenteerde ze deze week het gelijknamige boek en de installatie in het Werkwarenhuis (Tramkade 20-24) in Den Bosch. Een persoonlijk verslag van tachtig dagen in thuisquarantaine. Opvallendst is de serie spraakmakende fotowerken waarmee ze ook internationaal de aandacht op zich vestigde.

Her en der in het knusse huis van Lidwien van Noorden liggen nog enkele decorstukken en accessoires die ze heeft gebruikt voor haar uitzonderlijke, geënsceneerde fotowerken. Ze denkt terug aan de periode dat Nederland in coronaquarantaine ging. ,,Op 14 maart hadden ik en kunstenaar Rob Heesbeen nog een artist-talk in het Werkwarenhuis. Met publiek nog netjes op afstand. Meteen de week erna moest iedereen zoveel mogelijk binnenblijven. Wat moest ik doen? Er lagen nog zoveel plannen!”, haalt Van Noorden haar vertwijfeling terug.

Selfiestick

Totdat ze het Instagram-project Tussen Kunst & Quarantaine van Anneloes Officier tegen het lijf liep. Bekende kunstwerken worden door thuisblijvers van over de hele wereld gereconstrueerd. ,,Ik ben meteen zelf begonnen. Kunstwerken maar ook foto’s van mezelf uit het verleden nam ik als leidraad voor nieuwe fotokunst. Ik kreeg er echt schik in, zeker toen ik een goede selfiestick had aangeschaft. Het paste ook zo mooi bij deze bevreemdende tijd.”

Volledig scherm Fotokunst als louterende coronakroniek. © Lidwien van Noorden

Als een dagboekchroniqueur legde Van Noorden tot 1 juni iedere quarantaine-dag vast met een fotowerk. De performance-achtige foto’s zijn steeds vergezeld van persoonlijke ontboezemingen, humorvolle anekdotes en actueel commentaar op coronamaatregelen en cultuurbezuinigingen. De fotowerken verschenen op Facebook en Instagram.

Weemoedig en kwetsbaar

Bijeengebracht in het boek levert het een uiterst levendige parade op. Soms zijn de fotowerken weemoedig en kwetsbaar, dan weer spitsvondig. Een negentiende-eeuws doek van een gesluierde haremdame koppelt Van Noorden aan een foto van haarzelf met een plastic zak nonchalant over het hoofd gedrapeerd. ,,Ik was alvast aan het oefenen met mondkapjes”, glimlacht ze.

Toen Van Noorden weer voor het eerst naar buiten mocht met vrienden, werd de picknick meteen omgetoverd in de befaamde scène van Édouard Manets schilderij Le déjeuner sur l’Herbe. ,,En ja, ik heb me maar aangemeld als het naaktmodel”, glimlacht Van Noorden. ,,Wel heel fatsoenlijk hoor. Uit Rusland kreeg ik meteen een reactie: ‘Zo’n Manet kan alleen in Nederland.’ Dat was sowieso mooi om te ervaren. Ik zag dat anderen echt steun aan mijn werk ondervonden.”

Kleine panorama Mesdag

Naast het boek presenteert Van Noorden een intieme installatie waarin vijftig fotowerken zijn bijeengebracht. Een à twee personen betreden een sfeervolle, koepelachtige constructie met een fotopanorama. ,,Als mijn eigen kleine panorama Mesdag”, vergelijkt Van Noorden. ,,Ik ben zeker van plan meer performance-achtige fotowerken te gaan maken. Dit past helemaal bij mij.”

De installatie Tic Head Island is van donderdag 6 augustus (vanaf 17.00 uur; opening) tot en met dinsdag 11 augustus te zien in het Werkwarenhuis. Openingstijden: 16.00-18.00 uur (zondag vanaf 15.00 uur). Informatie: en www.colorsunwind.nl.