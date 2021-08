Fractievoorzitter Esther de Ruiter van GroenLinks stopt in 2022, ‘het is aan een nieuwe generatie’

DEN BOSCH - Fractievoorzitter Esther de Ruiter van GroenLinks keert na de verkiezingen in maart 2022 niet in de Bossche gemeenteraad terug. De Ruiter is sinds 2014 raadslid.