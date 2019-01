Fractievoorzitter Floor Bink van PvdA-GroenLinks Vught heeft borstkanker en legt raadswerk tijdelijk neer

Bouwvakker bedolven onder ingestorte muur bij werkzaamhe­den in Rosmalen

14:54 ROSMALEN - Een man is maandagmiddag rond 13.30 uur onder een muur terechtgekomen bij bouwwerkzaamheden aan de Bankirai in Rosmalen. De straat ligt in de in aanbouw zijnde wijk Groote Wielen 2.