Frances Steenkamp: ‘De snoepwinkel in De Efteling is gebaseerd op Tum Tum’

De Moriaan vernieuwd als VVV Visit Den Bosch: ‘Er is grote behoefte aan deze informatie’

9 juli DEN BOSCH - Ruim een half jaar nadat de VVV-vestiging in de Moriaan aan de Bossche Markt werd gesloten, is het pand nieuw leven ingeblazen als bezoekersloket VVV Visit Den Bosch. ,,We hebben gedacht aan verhuizing naar een pand in de Visstraat of bij het station. Maar dit is de beste locatie’’, aldus wethouder Mike van de Geld vrijdag bij de officiële opening.