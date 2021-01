Frank van Beers met pensioen: ‘Verbinden, dat is wel iets voor mij, ja’

Aanhoudin­gen na schietinci­dent in Den Bosch, vier verdachten vast

22 januari DEN BOSCH - Er zijn aanhoudingen verricht na een schietincident dat op 18 december plaatsvond aan de Philippus de Montestraat in Den Bosch. Op woensdag werd een 18-jarige man zonder vast woonadres aangehouden, nadat hij in Utrecht zonder geldig vervoersbewijs in het OV had gereden. Eerder deze maand werd zijn even oude broer ook al aangehouden en meldde een andere man zich vrijwillig bij de politie.