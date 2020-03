Frank Willems: ‘We hebben Jeroen Bosch, maar ook deze tijd heeft veel te bieden’

Frank Willems is kunstenaar. Soms kritisch, maar liever positief. ,,Over iedere stad kun je zeuren, maar het begint bij jezelf.”

,,Ik probeer op kinderlijke en humoristische wijze het huidige tijdsbeeld te schetsen", brengt Frank Willems (32) zijn werkwijze onder woorden. ,,Het is een soort urban-art. Met zelfspot en door zo min mogelijk mensen of groepen te beledigen. Behalve Donald Trump.”

Een van de lelijkste huizen

Twee keer was Den Bosch onderwerp van een schilderij. ,,De eerste keer ging het over het ingestorte gebouw op de Markt. Ik had het jammer gevonden als daar iets nieuws was gebouwd dat niet past bij de uitstraling van de stad. Kijk naar Het Juridisch Loket op de Stationsweg. Dat vind ik een van de lelijkste gebouwen van de stad, terwijl je daarboven prachtige herenhuizen hebt. Past helemaal niet bij elkaar.”

Quote Ik hoop wel dat Tramkade blijft, daar wordt volop geëxperimenteerd

Willems heeft een atelier in de voormalige basisschool aan de Vijfde Rompert, maar werkt ook regelmatig op locatie, tijdens evenementen. Op het festival Kings of Colors bijvoorbeeld, op de Tramkade. ,,Heel mooi evenement op een toffe locatie, jammer dat het is gestopt. Ik hoop wel dat de Tramkade blijft. Daar wordt volop geëxperimenteerd, maar de gemeente had zonder overleg de rolluiken grijs geverfd. Grijs... Toen heb ik zo'n gemeentebord gedeeltelijk grijs geschilderd met daarbij de tekst: 'Grijs is de haarkleur van mijn oma’. Omdat dat vaak wordt gezegd, dat Den Bosch de stad is van je oma. Ben ik het niet helemaal mee eens, maar op dat soort momenten wel.”

Tevreden Bosschenaar

Begrijp hem niet verkeerd, Willems is juist een tevreden Bosschenaar. ,,Iedere stad heeft wel iets waar je over kunt zeuren, maar als je iets wil verbeteren, begint dat bij jezelf. Ik kan hier heerlijk werken, Den Bosch is mijn thuis.”

Eind vorig jaar begon hij het project ONE AND ONE MAKES TWO. Willems ontwierp een trui en bij aanschaf werd er tegelijkertijd een exemplaar afgeleverd bij onder meer Het Inloopschip. ,,De actie is goed opgepikt. In de zomer ga ik door met T-shirts.”