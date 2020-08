Frisse start voor Cromvoirtse kinderopvang na ‘onveilige’ voorganger

CROMVOIRT - Ruim twee maanden konden kinderen in Cromvoirt niet terecht bij de kinderopvang in het dorp, maar vanaf maandag is dat verleden tijd. Kinderopvang ‘Eigenwijze’ opent dan de deuren en hoopt zo de soap met betrekking tot de ‘onveilige’ en verplicht gesloten voorganger De Droomtuin af te sluiten.

De Bossche kinderopvang 'Eigenwijze’ nam begin juli De Droomtuin in Cromvoirt over. De Droomtuin moest in juni de deuren sluiten nadat het als onveilig werd bestempeld door de GGD. Een ruzie tussen het personeel en de leiding liep op een gegeven moment zo hoog op dat de politie werd gebeld en verder beging De Droomtuin diverse overtredingen volgens de GGD, zoals het feit dat er op momenten geen beroepskrachten voor de groep stonden en dat er niemand aanwezig was met een geldig EHBO-certificaat voor kinderen. Ook waren er niet goed ingerichte binnen- en buitenruimtes met te weinig aandacht voor veiligheid en gezondheid.

'Rigoureus gepoetst’

De gemeente Vught sloot de kinderopvang tot en met 24 juli. Exact een maand later, komende maandag, opent Eigenwijze de deuren op de locaties in kindcentrum de Leydraad en aan de St. Lambertusstraat in Cromvoirt. ,,We hebben de afgelopen tijd rigoureus gebouwd, gepoetst en geverfd. Vooral de locatie aan de St. Lambertusstraat heeft een metamorfose ondergaan, want daar was de boel flink verouderd", vertelt Sandra Mariman van Eigenwijze.

Ondertussen heeft de GGD ook al een bezoek gebracht aan de locaties in Cromvoirt. Dezelfde inspecteur die De Droomtuin meerdere onvoldoendes gaf, kwam nu kijken naar hoe Eigenwijze het aanpakte. ,,De inspecteur was zeer te spreken en heeft al een definitief rapport geschreven. Alles is goedgekeurd. We kunnen aan de slag.”

Vertrouwde gezichten

Alhoewel Mariman geen cijfers kan geven over hoeveel kinderen aangemeld zijn bij Eigenwijze in Cromvoirt, kan ze wel zeggen dat het een kleinere groep is dan bij De Droomtuin. ,,Veel ouders zaten de afgelopen maanden omhoog. Dus kinderen zijn nu ergens anders aangemeld. Hopelijk komen ze snel weer terug", zegt ze. De kinderen die wél terugkeren bij de Cromvoirtse kinderopvang, zullen dezelfde gezichten zien als eerst. ,,We hebben alle medewerkers van De Droomtuin overgenomen. Twee medewerkers werken bij een andere vestiging van ons buiten Cromvoirt doordat er dus minder kinderen in Cromvoirt ingeschreven zijn.”

Er komt geen grote opening van Eigenwijze, zegt Mariman. In plaats daarvan kunnen genodigden vrijdagmiddag binnenwandelen bij de locaties in Cromvoirt.