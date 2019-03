Frits Sissing met tv-show in Den Bosch: Nederland staat op tegen kanker

Den Bosch presen­teert hostel Zuiderpark­weg

16:34 DEN BOSCH – Al in 2010 was de Zuiderparkweg in Den Bosch aangewezen als locatie voor een hostel, negen jaar later gaat het er dan toch echt van komen. De gemeente presenteert de plannen voor een woonzorgcomplex met hostel en een gebouw met sociale huurwoningen op woensdag 27 maart tijdens een inloopavond (17-20 uur) in BBS Nieuw Zuid.