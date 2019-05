Fun en serieuze kost wisselen elkaar af op Bevrijdingsfestival in Den Bosch

De schrale lucht ziet er wat ‘verdacht’ uit, maar voor community artist Marianne van Heeswijk en een aantal vaste vrijwilligers geen reden om hun plan af te blazen. Alle festivalbezoekers mogen meebouwen aan het Tapijt van Vrede, dat bij deze gelegenheid een aangepaste vorm krijgt. “Sinds eind 2015 zijn al 55 tapijten gelegd. De vrijwilligers, veelal statushouders voor wie vrijheid en vrede meestal geen vanzelfsprekendheid is, hebben telkens een belangrijk organisatorisch aandeel. Als bouwstenen gebruiken we altijd deksels, doppen, oude CD’s en grammofoonplaten”, vertelt Van Heeswijk. “In het kader van de herdenking ‘Brabant 75 jaar leven in vrijheid’ brengen we hier met z’n allen de Brabantse vlag symbolisch tot leven. Samen bouwen zorgt vooral voor méér begrip en onderlinge verbondenheid.”

Speeddaten met oorlogsveteranen

Vlakbij in de tent van het Veteraneninstituut kan worden gespeeddatet met oorlogsveteranen. Een van hen is Lieke Delemarre(34), tegenwoordig huisarts in Helmond. Ze heeft aan twee missies deelgenomen: in Afghanistan(2013) en Mali(2015). Twee landen waarin stabilisatie, met inbegrip van het tegengaan van extremisme, centraal stond. In beide ‘conflictgebieden’ was ze circa vier maanden werkzaam als arts, hoofdzakelijk om Nederlandse militairen op medisch gebied bij te staan. Ze is graag bereid haar ervaringen te delen met geïnteresseerden.

“In Afghanistan heb ik gebivakkeerd op de Nederlandse basis in Mazar-e-Sharif. Al met al heb ik me op die ‘postzegel’ redelijk veilig gevoeld. Geen heftige gebeurtenissen gezien of ervaren en gelukkig ook niks te maken gehad met de Taliban”, memoreert ze. “In Mali, waar ik gestationeerd was op de basis in Gao, heb ik onder meer gefungeerd als helikopterdokter. Oók in die periode geen traumatische dingen beleefd; ik heb dus mazzel gehad. Over het algemeen was het dankbaar werk. Heb nooit de illusie gehad dat ik in die korte tijd in staat zou zijn de wereld daadwerkelijk te verbeteren, maar alle kleine beetjes helpen. In Mali hebben we een keer met de heli gewonde kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden gespeeld met munitie. Jemig, dat was een heftige vlucht.”

Vrijheidslunch

Clemens Verhoeven uit Oisterwijk luistert aandachtig naar haar verhalen. “Ik vind het vaak moeilijk in te schatten in hoeverre een militaire missie gerechtvaardigd is. Uiteraard is vrede en veiligheid een groot goed, evenals vrijheid voor de plaatselijke bevolking. Maar dikwijls spelen er zovéél politieke en economische belangen, dat je de bomen door het bos niet ziet”, reageert Verhoeven.

Bij een van de podia geniet Rabih Allous uit Schijndel nog na van de Vrijheidslunch die hij samen met ongeveer tweehonderd anderen heeft genuttigd. “Het was een verrukkelijke typische Syrische maaltijd. Ik proefde als het ware een deel van mijn verleden. De eigenlijke bedoeling was om op deze manier met ‘wildvreemde’ tafelgenoten een gesprek aan te gaan over het onderwerp vrijheid. Ik denk nog vrijwel iedere dag terug aan Syrië, mijn vaderland. Het ligt allemaal nog zo vers in het geheugen. Veel Nederlanders beseffen niet dat leven in vrijheid zo bijzonder is. Dat heb ik aan tafel duidelijk proberen te maken”, aldus Allous.