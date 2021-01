,,Het virus hebben we acht maanden lang buiten de deur kunnen houden, maar van de effecten van het virus hebben we wel veel last gehad’’, zegt Toon Christiaens, locatiemanager van het Bossche Futurahuis. In november testten er een paar bewoners positief en ging de rest in quarantaine. ,,Daarna was corona weer het huis uit. Gelukkig zonder al te veel schade.’’